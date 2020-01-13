تجديد تأشيرة الزيارة والسياحة دون مغادرة الدولة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تسهيلات جديدة لزائري وسياح دولة الإمارات، إذ أصدرت قراراً يمنح الزائرين إذن زيارة جديداً بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة، دون الحاجة لمغادرة الدولة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة بإذن الدخول للزيارة أو السياحة المتعاقبة ستة أشهر، وفقاً للضوابط المتبعة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وحثت المتعاملين على استخدام التطبيق الخاص بالهيئة الاتحادية للجنسية والهوية، إذ أشارت إلى أنه يقدم حزمة من خدمات الجنسية والإقامة والهوية، التي توفر البيئة المناسبة للمستخدم لتقديم الطلبات في من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بخدمات الجنسية والإقامة والهوية بواسطة استخدام نوع لحساب، دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة المتعاملين لإكمال تقديم الطلبات من خلال تثبيت التطبيق.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات لكل الجنسيات، وذلك بهدف دعم نظم السياحة في الدولة لكل الجنسيات، والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع.