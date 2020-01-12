شرطة ابوظبي تنقذ 32 شخصاً محصورين و25 سيارة بالأودية في العين

المصدر: احمد عابد - ابوظبي

نفّذ فريق الانقاذ في المسطحات المائية بالعين، التابع لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي، عمليات إنقاذ مختلفة في الأودية والمسطحات المائية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بلدية منطقة العين وشركة العين للتوزيع وإدارة الدفاع المدني، حيث قامت بعملية إنقاذ 17 شخصاً حاصرتهم مياه الأمطار بوادي صاع وثمانية اشخاص في وادي غشابة، و25 مركبة في مضمار الدراجات الهوائية بالبطين، كما شملت العمليات إنقاذ سبعة أشخاص بوادي المقام، وهم بحالة جيدة، حيث كانوا يقضون أوقاتهم بالاستمتاع بأجواء هطول الأمطار.

وكان فريق الانقاذ في المسطحات المائية تلقى ثلاثة بلاغات متفرقة امس بوادي صاع، وتعامل في استجابة سريعة مع البلاغات وانقاذ المحصورين بالوادي ونقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الرعاية الطبية الأولية، كما نفذت قرابة 93 مهمة إسعافية مختلفة.

ودعت شرطة أبوظبي المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية، وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار.