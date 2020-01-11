بلدية الحمرية تسحب التجمعات المائية من الطرق

المصدر: الشارقة ■ الإمارات ليوم

باشرت فرق بلدية الحمرية العمل على سحب المياه التي تجمعت في الدوّارت والطرق الرئيسة، نتيجة سقوط الأمطار على الدولة، خلال اليومين الماضيين. واستنفرت البلدية كوادرها كافة، تحسباً لأية حوادث محتملة خلال الساعات المقبلة.

وأكد مدير البلدية، مبارك راشد الشامسي، وضع خطة استجابة لطوارئ الأمطار، لتلافي حدوث انسدادات في الطرق، والتعامل مع الحالات الطارئة، وفقاً لآلية محددة. وأشار إلى مواصلة العمل على مدار الساعة، خصوصاً عند مداخل المنطقة ومخارجها، وفي الشوارع الداخلية، لمنع حدوث تجمعات مائية فيها.

ودعا الشامسي سائقي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار، وعدم السرعة، مع الانتباه لوجود عمال البلدية ومركبات سحب شفط المياه في الطرق.