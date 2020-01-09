50 ألف مكسيكي حضروا إلى دبي خلال عامين

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن 50 ألف مكسيكي دخلوا دبي بين مقيمين وزائرين، خلال العامين الماضيين، وقال مدير الإدارة، اللواء محمد المري، إن «قرار القيادة بإعفاء رعايا المكسيك من تأشيرة الدخول يعزّز عجلة الاقتصاد والنمو».

وأكد المري أن «أعداد رعايا المكسيك في دبي، تؤكد أن الدولة تتمتع بمقومات جذب سياحية، وأصبحت وجهة مميزة للمكسيكيين».

وأضاف أن «قرار مجلس الوزراء، خلال جلسته الأولى في عام الاستعداد للخمسين من بإعفاء رعايا المكسيك من تأشيرة الدخول للدولة، يؤكد على العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات مع دول العالم، من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية، حيث إن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، ويفتح آفاق جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة، ويسهم في تسهيل الدخول والخروج والمرور لمواطني البلدين عبر أراضيهما من دون الحصول على تأشيرة الدخول».

وأكد المري أن «القرار سيشكل نقلة نوعية جديدة للقطاعين الاقتصادي والسياحي، من خلال التسهيلات التي تضمنها القرار، والتي ستسهم في جذب كثير من المكسيكيين للقدوم إلى الدولة، الأمر الذي يسهم في تعزيز عجلة الاقتصاد»، مشيراً إلى أن الدولة تستعد لاستقبال الحدث الأكبر «إكسبو 2020»، الذي يعتبر من الأحداث العالمية الكبرى التي تنظمها الدولة، حيث من المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر من مختلف دول العالم، ومن أجل هذا لابد أن نكون على أتم الاستعداد لتوفير كل التسهيلات في إصدار التأشيرات».

ووجّه المري الشكر إلى القيادة لجهودها في إصدارها قرارات تواكب التطوّر العالمي، التي من شأنها أن تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية مفضّلة للجميع، مشيداً بجهود مأموري الجوازات في كل منافذ دبي في استقبال المسافرين بكل حفاوة ورحابة صدر، والعمل على تسهيل إجراءات دخولهم، ما يسهم في تحقيق السعادة لهم.