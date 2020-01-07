الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي■وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً خصوصاً على السواحل والجزر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة السرعة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة السرعة بوجه عام.

أما عن حركة الرياح، فأوضح المركز أنها ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتراوح سرعتها ما بين 18 و30 كم/‏‏س، وتصل إلى 40 كم/‏‏س.

وعن حركة الموج في الخليج العربي، فتوقع المركز أن يكون مضطرباً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:58، والمد الثاني عند الساعة 00:10، أما الجزر الأول فسيحدث عند الساعة 17:37، والثاني عند الساعة 04:10.

وأشار المركز إلى أن الموج في بحر عمان، سيكون معتدلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:28، والمد الثاني عند الساعة 06:53، والجزر الأول سيحدث عند الساعة 13:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:43.

- الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية وتراوح سرعتها ما بين 18 و30 كم/‏‏‏‏س.