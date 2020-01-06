بلدية الشارقة تحذر من وقوف سيارات الرحلات في الأماكن غير المخصصة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

أكدت بلدية الشارقة أنها تحرص على تعزيز المظهر الجمالي للإمارة، مشيرة إلى أن وقوف سيارات الرحلات "الكرفانات" المتنقلة والقوارب والمقطورات أمام المنزل يعتبر مخالفاً وتشويهاً للمظهر العام.

وبينت أن البلدية تتطلع دائماً إلى تعاون مع أفراد المجتمع لتحقيق أهدافها باعتبار المجتمع شريكاً رئيسياً في القضاء على مشوّهات المظهر العام، لافتة إلى أن وقوف سيارات الرحلات المتنقلة والقوارب والمقطورات أمام المنزل يعتبر وقوفاً في الأماكن غير المخصصة لها وتشويهاً للمظهر العام، وقد يترتب على أصحابها مخالفات وغرامات مالية.

وأفادت أنها خصصت مواقف خاصة لهذه السيارات في منطقة أبو شغارة، مشيرة إلى وجود مواقف استثمارية منتشرة في المدينة مخصصة لهذا الغرض يمكن استخدامها، بالإضافة إلى مواقف للقوارب في منطقة الممزر، كما تهيب البلدية جميع أفراد المجتمع بضرورة التعاون معها.