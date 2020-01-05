"الأرصاد": تغيّر ملحوظ في الطقس غداً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، غائماً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة لسقوط الأمطار، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، مشيراً إلى أنه سيطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، نتيجة تعرض البلاد لامتداد منخفض جوي سطحي، يتزامن مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تحرك تشكلت من السحب من جهة الغرب، ويتخللها بعض السحب الركامية.

وأوضح المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، توكون قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، خاصة على البحر، وتتراوح سرعتها من 25 إلى 40 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الثلاثاء سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً، خاصة على السواحل والجزر، على أن تزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وحتى صباح الأربعاء، على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة السرعة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها تتراوح من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، على البحر الذي يكون مضطرب الموج صباحاً، يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.