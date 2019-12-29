بلدية دبي تنفذ نظام جمع النفايات المتطور بالمحيصنة

المصدر: محمد عبد العاطي - دبي

أعلنت بلدية دبي أنها ستنفذ المرحلة الثالثة من مشروع "النظام المتطور لجمع ونقل النفايات"، في منطقة محيصنة الثالثة.

وقالت في بيان نشرته اليوم على صفحتها بموقع إنستغرام إن النظام يشمل توفير حاوية مخصصة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، وأخرى لجمع النفايات العامة، وذلك باستخدام مركبات حديثة المواصفات لجمع النفايات، مزودة بأذرع آلية بالكامل لتفريغ الحاويات بكل كفاءة وفعالية

وجرى تصميم الحاوية لتكون سهلة الاستخدام لمختلف فئات المجتمع، فهي مزودة بمقابض لفتحها باليد، وبدواسات أرضية لتسهيل تحريكها ونقلها.