"طرق ومواصلات الشارقة" تنجز الطرق المؤدية للحمرية بكلفة 70 مليون درهم

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

قال رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف صالح السويجي، إنه تماشياً مع استراتيجية الإمارة الهادفة لجعل الشارقة مركزاً صناعياً وتجارياً نموذجياً يتمتع ببنى تحتية عالمية المواصفات، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بتعزيز مكانة الإمارة الاستثمارية، أنجزت الهيئة الطرق المؤدية إلى المنطقة الحرة بالحمرية خلال 10 أشهر عمل، وذلك بكلفة 70 مليون درهم.

وأوضح، أثناء افتتاح الطريق الجديد أمام حركة السير، أن المشروع سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة، وسيجذب إليها شرائح أكبر من المستثمرين و الزوار الراغبين من الاستفادة من هذه المشروعات الحيوية الجديدة، لاسيما أن الاهتمام بالبنى التحتية هو أساس جذب الفرص الاستثمارية والمشروعات الحيوية، كما أنه سيدعم جهود وتوجهات الإمارة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لاستقطاب الاستثمارات النوعية التي تضيف إلى بيئة العمل الكثير، معتبراً أن الطرق تعد حافزاً لنا للاستمرار في جهودنا لتطبيق رؤية الإمارة.