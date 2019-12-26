المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أمس، في أبوظبي بتخريج دفعة من أمهات أصحاب الهمم، بحصولهن على شهادات الدبلوم المهني في التربية الخاصة من مركز التعليم المستمر في جامعة عجمان، بحضور عدد من المسؤولين في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وجامعة عجمان.

وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، أن تخريج دفعة من أمهات أصحاب الهمم، وحصولهن على شهادة الدبلوم المهني في التربية الخاصة، بعد حصولهن على المنحة الدراسية من المجلس، هما الثمرة الأولى لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بإنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة»، وتقديم الدعم الكامل لها.

وقالت إن هذا التخريج يعد باكورة عمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تنفيذاً لتوجيهات سمو «أم الإمارات»، والعمل مع المؤسسات العامة والخاصة بالدولة، لتقديم الدعم والمساعدة لجمعية أمهات أصحاب الهمم، وكذلك العمل على دمج أصحاب الهمم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وطاقاتهم، ليشاركوا في مسيرة التنمية بدولة الإمارات.

وألقت عضو جمعية أمهات أصحاب الهمم، فاطمة الحوسني، كلمة في الحفل عبرت فيها عن فرحة الجميع بهذا التخرج، الذي يعد الأول من نوعه، بعد تأسيس الجمعية بتوجيهات سمو «أم الإمارات».

• أمهات أصحاب الهمم حصلن على منحة الدراسة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.