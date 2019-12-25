أطباء: النظر إلى الشمس غداً في هذا التوقيت قد يصيب بالعمى

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حذر أطباء عيون من النظر إلى الشمس غداً في موعد حدوث ظاهرة الكسوف الشمسي، والتي حددت بين الساعة السابعة صباحاً وتمتد حتى الثامنة و 55 دقيقة تقريباً، مؤكدين أن النظر إلى الشمس دون النظارات المتخصصة، قد يصيب باحتراق مركز الإبصار بالعين، والعمى، وطالبوا بضرورة استخدام نظارات متخصصة لوقاية العين من مخاطر وأضرار الشمس إذا قرر أي فرد النظر إليها، ومراقبة الظاهرة النادرة .

وأكد استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى دبي، التابع لهيئة الصحة، أن النظر المباشر إلى الشمس غداً في وقت حدوث ظاهر الكسوف، دون استخدام نظارات واقية، قد يؤدي إلى احتراق مركز الابصار في العين، والإصابة بالعمى، محذراً من المجازفة دون استخدام نظارات واقية .

وذكر أن النظر للشمس وقت الكسوف تتسبب في حدوث أضرار جسمية بالعين تختلف حسب مدة النظر، وتتنوع بين ظهور بقع سوداء في العين تحجب الرؤية، واحتراق مركز الإبصار، والإصابة بالعمى الكلي، الأمر الذي يصعب علاجه فيما بعد .

وأوضح استشاري جراحة العيون الدكتور عبدالله النقبي أن النظر إلى الشمس بشكل عام لفترة تتراوح بين 4 إلى 8 دقائق، يسبب أضراراً جسمية بالشبكية، حيث تتركز أشعة الشمس في " مقلة العين " وتحدث أضراراً جسيمة بالشبكية، وتختلف الأضرار حسب مدة تركيز البصر إلى الشمس.

وتابع " فيما بتعلق بظاهرة الكسوف الشمسي التي ستمر بها البلاد غداً، فإنها تشكل خطورة بالغة في حال إطالة النظر إليها لأكثر من 20 ثانية، حيث قد ينتج عنها احتراق مركز الإبصار في العين، والعمى التام، بسبب تعرض الشمس للأشعة تحت الحمراء بنسبة كبيرة ".