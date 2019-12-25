بالفيديو.. الظفيري.. مواطن متقاعد يتطوّع لجمع النفايات في البر

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تطوّع المواطن، سيف محمد الظفيري (56عاماً)، من سكان إمارة رأس الخيمة، لجمع النفايات والمخلفات التي تركها المتنزهون في منطقة الخران.

وقضى الظفيري ست ساعات في تنظيف المنطقة حفاظاً على البيئة، وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين وهو يصور الظفيري بعد جمعه كميات كبيرة من النفايات.

بالفيديو.. مواطن يجمع نفايات زوّار البر ليحافظ على البيئة #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/x0Wcl3WQ4g — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 24, 2019

وقال الظفيري لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أمارس رياضة المشي، يوم الأحد الماضي، في منطقة الخران برأس الخيمة، وفوجئت بكمية النفايات ومخلفات الطعام التي تركها متنزهون في المكان، ما أثار استيائي من عدم اهتمامهم بالنظافة العامة وترك مخلفاتهم في المنطقة الطبيعية».

وتابع: «ذهبت إلى المنزل وأحضرت معي العديد من الأكياس ذات الحجم الكبير، المخصصة لجمع النفايات، وطلبت من أحد العمال في منزلي الذهاب معي لمنطقة الخران لجمع النفايات وتنظيف المكان».

وأشار إلى أنه «جمع أكثر من 20 كيساً كبيراً من النفايات، وأحضر معه (قالوصة) لتحميل أكياس النفايات في مركبته من الخلف، ونقلها إلى مكب النفايات».

واعتبر الظفيري أن «ما قام به عمل يسير تعبيراً عن حب الوطن، ويأتي لشعوره بالإحباط من قيام بعض مرتادي المناطق الطبيعية بعدم الاهتمام بالنظافة».

وأوضح أنه «منذ تقاعده عن العمل باشر تنفيذ الأعمال التطوّعية، ومنها تنظيف المناطق البرية».