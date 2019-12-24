محمد بن زايد يستقبل وفد «برنامج التسامح والتعايش»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفد «برنامج التسامح والتعايش»، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بدورته الثانية، بمشاركة مجموعة من أئمة المساجد والخطباء والوعاظ في الدولة.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي، بوفد البرنامج، وتبادل معه الأحاديث حول أهداف البرنامج، وأهمية تأصيل ثقافة التسامح والتعايش وتقدير اختلاف الآخر، والأسس العلمية والمنهجية اللازمة لربط مبدأ التسامح بالهوية الوطنية الإماراتية. من جانبه، ثمن الوفد دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الفاعل وجهوده في تعزيز كل ما له صلة بالمفاهيم الإنسانية والقيم النبيلة، ليكون التسامح في دولة الإمارات منهاج عمل وأسلوب حياة ونموذجاً فريداً يحتذى في المنطقة والعالم، إضافة إلى ترسيخ دور الدولة الريادي بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري.

يذكر أن البرنامج يستهدف تدريب المشاركين على مهارات جديدة، تساعدهم على نشر ثقافة التسامح في المجتمع، فيما تركز المساقات العلمية على ما تتطلبه كل مهارة من أسس وأدوات تقنية تدرب الملتحقين بالبرنامج على تجسيد ثقافة التسامح والتعايش وبثها محلياً وعالمياً بشكل عملي. فيما عقدت الدورة الأولى من البرنامج، خلال الفترة من 6 يناير وحتى الثاني من شهر مايو الماضيين.

ويهدف البرنامج، أيضاً، إلى بناء الخبرات المؤهلة ورفد المجتمع بها وإعداد سفراء للتسامح، لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها أيقونة التسامح في المنطقة والعالم، وتحقيق طموحاتها نحو المستقبل وإكساب الملتحقين بالبرنامج المهارات اللازمة، للمضي قدماً في اعتماد ثقافة التسامح والتعايش منهج حياة، وصقل مهاراتهم في هذا الاتجاه.