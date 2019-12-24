طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر والسواحل الغربية، وسيكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

كما توقّع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية‏ 18 - 28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏‏س، فيما يكون الخليج العربي خفيف الموج الى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:11، والمد الثاني عند الساعة 00:58، والجزر الأول عند الساعة 18:25، والجزر الثاني عند الساعة 05:27. وتوقع أن يكون بحر عمان خفيف الموج الى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:23، والمد الثاني عند الساعة 08:12، والجزر الأول عند الساعة 14:22، والجزر الثاني عند الساعة 03:00.