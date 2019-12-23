«صندوق الوطن» يؤكد ضرورة وضع رؤية موحدة للموهوبين

المصدر: دبي - وام

دعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة وموحدة للموهوبين على مستوى الدولة، وخارطة طريق لاكتشاف الموهوبين من أبناء الوطن.

وطالب بتوفير البيئة الإبداعية التي تسهم في تطوير المواهب وتحويلها إلى طاقات إبداعية تفيد المجتمع، وتتماشى مع السياسة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات، ورؤية وتوجيهات القيادة التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وخلق بيئة جاذبة لدعم الموهوبين للـ50 عاماً المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه، وجرى خلاله بحث سبل التعاون بين صندوق الوطن، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، في مجال دعم المشروعات والبرامج التي تقوم بها الجمعية، والتنسيق مع صندوق الوطن لتقديم الرعاية والدعم لبرنامج «المبرمج المواطن»، الذي أطلقته الجمعية قبل أربع سنوات، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، و«مايكروسوفت العالمية»، ووضع البرنامج تحت إشراف صندوق الوطن.

وأكد ضاحي خلفان أهمية عقد دورات إثرائية في المواد العلمية للموهوبين في الإجازات الصيفية لتنمية قدراتهم وصقلها، والاستعانة بأساتذة متخصصين في العلوم واستخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ودلل على ذلك بنتائج الزيارة التي قام بها على رأس وفد إلى كوريا الجنوبية، وإلى عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية وحاضنات الابتكار والموهبة هناك.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى التنسيق مع كل الجهات المعنية برعاية الموهوبين في الدولة، وعقد جلسات عصف أفكار مع عدد من الجهات المعنية والمختصين في المجالات العلمية، وتوحيد اختبارات الذكاء للموهوبين، ووضع مقاييس موحدة لتلك الاختبارات، والاستعانة بأفضل الخبرات والبرامج الخاصة باكتشاف الموهوبين، من أجل وضع خطة عمل مشتركة، وتحفيز الشباب، وخلق الشغف لديهم في المبادرة بتنمية مهاراتهم ودفعهم إلى المضي قدماً في تطوير قدراتهم.

من جانبه، أبدى مدير عام صندوق الوطن، محمد القاضي، استعداد الصندوق لدعم برامج الجمعية، واحتضان برنامج المبرمج المواطن، ودمجه ببرنامج المبرمج الإماراتي الذي يرعاه ويشرف عليه صندوق الوطن.

وأبدى عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ميرزا الصايغ، استعداد الهيئة لدعم برامج جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ودعم مسارات الموهبة خدمةً للأهداف الوطنية وتطلعات القيادة في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المهمة، منها إعداد مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وصندوق الوطن، تهدف إلى التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة التي تدعم مشروعات الموهبة والموهوبين في الدولة.

- بحث سبل التعاون بين صندوق الوطن وجمعية

الإمارات لرعاية الموهوبين.