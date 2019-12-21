450 وظيفة أعلنتها «التوطين» خلال 3 أيام

المصدر: أمين الجمال - دبي

طرحت جهات خاصة وحكومية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكثر من 450 شاغراً للمواطنين من حملة الثانوية العامة والدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير، خلال ثلاثة أيام من أيام التوظيف المفتوحة، في الفترة من 16 ديسمبر الجاري إلى 18 من الشهر نفسه، مؤكدةً أن «أيام التوظيف تتضمن إجراء مقابلات عمل فورية للمتقدمين».

ورصدت «الإمارات اليوم» الشواغر التي أعلنتها الوزارة على حسابها في «تويتر»، وتضمنت 140 شاغراً تقدم إليها المواطنون يوم 18 من ديسمبر الجاري، في مراكز التوطين بكل من أبوظبي ودبي، بينها 20 وظيفة في قطاع الضيافة، بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي.

ودعت الوزارة الكوادر الوطنية من الخريجين الجدد، الذين يحملون شهادة البكالوريوس، للالتحاق ببرنامج «تحسين» في أبوظبي، موضحة أن البرنامج، الذي تبلغ مدته 12 شهراً، يستهدف تطوير قيادة المنتسبين، وتأهيلهم للعمل في قطاع الضيافة. وسيتلقى المشاركون فيه دورة شاملة عن عمليات الفنادق، والتركيز على المهارات القيادية المطلوبة في هذا المجال.

وطرحت الوزارة شواغر لوظيفة «خدمة العملاء»، في بنك الإمارات دبي الوطني، واستهدفت الإناث فقط.

كما تضمنت الوظائف 35 شاغراً في مركز التوطين بكل من أبوظبي ورأس الخيمة، إضافة إلى شواغر لوظيفة «ضابط خدمة عملاء» في مركز التوطين بدبي، و275 شاغراً في مراكز التوطين بكل من أبوظبي ودبي وعجمان والفجيرة، خلال يوم 16 من الشهر الجاري، بينها 40 وظيفة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وكانت الوزارة أعلنت، أخيراً، توفير أكثر من 2000 فرصة وظيفية ضمن مبادرة «تسريع التوطين» في قطاعي الطاقة والبترول والكهرباء والغاز التي أطلقتها الوزارة قبل فترة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين.

وأوضحت أن أكثر من 590 مواطناً ومواطنة استفادوا من الفرص الوظيفية التي وفرتها المبادرة، حيث حصل بعضهم على الوظيفة، وتلقى آخرون عروض عمل لدى المؤسسات والشركات العاملة في المجالين.

ومن المقرر أن تواصل الوزارة، بالتعاون مع شركائها تنظيم أيام التوظيف في مراكز التوطين في مختلف المناطق، والإعلان عنها تباعاً في حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، لاستقطاب مزيد من المواطنين والمواطنات.

ودعت الوزارة في بيان صحافي المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لدى القطاعين المستهدفين إلى المشاركة في أيام التوظيف، لتعزيز فرص حصولهم على الوظائف بما يلبي تطلعاتهم.

واستهدفت الوظائف التي أعلنتها الوزارة، أخيراً، المواطنين الباحثين عن العمل من الجنسين، وتنوعت المؤهلات العلمية المطلوبة للشواغر بين الثانوية العامة والدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير.