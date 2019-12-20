«كهرباء دبي» تعزز الهوية الوطنية بـ «العربي»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات تتسم بطابع عربي وثقافي وتراثي، وشاركت في مبادرة #بالعربي التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عام 2013، وتدعمها الهيئة بوصفها الراعي الرئيس، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الهوية الوطنية في المجتمع الإماراتي، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

واستخدمت الهيئة وسم #بالعربي في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وأقامت ورشة عمل عن الخط العربي لموظفيها من مختلف الثقافات لرسم وكتابة الحروف والكلمات العربية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «نرحب دائماً بتقديم الدعم الكامل لجميع المبادرات الوطنية الرامية إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى إحياء اللغة العربية لغةً للعلوم والمعارف، وتعزيز المحتوى العربي على الإنترنت، بما ينسجم مع (رؤية الإمارات 2021) الرامية إلى جعل الدولة مركزاً للامتياز في اللغة العربية».