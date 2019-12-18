3.6 تريليونات دولار حجم الأموال المنهوبة والرشى حول العالم

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

تواصلت، أمس، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بحضور 3000 مشارك، من 185 دولة.

وقدّم المتحدثون في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، الذي يستمر حتى 20 ديسمبر الجاري، استعراضاً لبرامج وآليات مكافحة الفساد المالي والرشى حول العالم، ومنع الاستغلال الوظيفي في الفساد، والإصلاح القانوني والتشريعي، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتدريب الكوادر ورفع الكفاءات لمكافحة الفساد.

وكشف المتحدثون في المؤتمر عن أن حجم الأموال المنهوبة والرشى جاوز الـ3.6 تريليونات دولار على مستوى العالم، مشددين على ضرورة العمل من أجل تعزيز النزاهة الوظيفية لمكافحة الفساد، وانتداب الأشخاص المناسبين لمكافحة الفساد المالي والإداري، بناء على الاستحقاق، وليس على العلاقات الشخصية، من أجل تحقيق المصلحة العامة لإنفاذ قوانين وتشريعات مكافحة الفساد.

وأشار المتحدثون إلى أن ﺗﻘدﯾرات اﻟﺑﻧك الدولي تفيد بدﻓﻊ أﻛﺛر ﻣن ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر على ﺷﻛل رشى ﻛل ﻋﺎم، ﻣن ﻗﺑل الشركات والأفراد، لافتين إلى أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻷﻗلّ ﻓساداً تحصل على نسبة أعلى بـ4% من إجمالي الناتج المحلي في الإيرادات الضريبية، من البلدان ذات المستوى الاقتصادي نفسه، لكنها تعاني مستويات فساد أعلى.

وأكدوا أنه تتم سرقة ما لا يقل عن 2.6 تريليون دولار، من خلال شبكات الفساد، كل عام، وهو ما يعادل 5% من الناتج الإجمالي العالمي.