«يوم بلا مراكز خدمة» في «الاتحادية للكهرباء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء اليوم مبادرة «يوم بلا مراكز خدمة»، وذلك بهدف زيادة وعي المتعاملين بقنوات الخدمة والحلول الذكية التي تقدمها الهيئة وتشجيعهم على الاستفادة منها في إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة عالية.

وتشمل قائمة الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال القنوات والحلول الذكية خدمات دفع الفواتير، وبراءة الذمة، وتفعيل الخدمة وغيرها، والتي يمكن إتمامها من خلال التطبيق الذكي الخاص بالهيئة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني، أو من خلال الأجهزة المتوافرة بمختلف مناطق الإمارات الشمالية.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد محمد صالح: «تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات حكومة الإمارات في إنجاز عملية التحول الكامل نحو الحكومة الذكية، وزيادة نسب إقبال المتعاملين على الاستفادة من التقنيات المتطورة لإتمام معاملاتهم بسرعة».