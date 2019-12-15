«طرق دبي»: تنفيذ 1500 مظلّة انتظار لركاب الحافلات بتصميم جديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت هيئة الطرق والمواصلات الشركات والمؤسسات في قطاع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إلى المشاركة في تقديم عروضها، لتنفيذ وتركيب أكثر من 1500 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، في عدد من مناطق إمارة دبي بتصميم جديد، في إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير قطاع النقل الجماعي، وتطوير البنى الأساسية التي يعتمد عليها، وتحقيق السعادة للسكان، وتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات، نظراً لارتفاع درجات الحرارة أثناء فترة الصيف.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: «تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية القيادة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق السعادة للسكان، من خلال خلق حياة أكثر رقيّاً لهم، مع الاستمرار في التوسّع والنمو والتطوّر بإمارة دبي في جميع القطاعات، وتحرص الهيئة على الإسهام في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لسكان الإمارة وزائريها على حد سواء، من خلال تجربة تنقل آمنة وسهلة ومريحة»، مؤكداً حرص الهيئة على تلبية متطلبات التوسع العمراني والسكاني السريع الذي تشهده إمارة دبي، عبر توفير جميع خدماتها لتلك المناطق، وفي مقدمتها خدمات النقل الجماعي.

وأضاف: «تعد المبادرة الاستراتيجية فرصة واعدة أمام مؤسسات القطاع الخاص، الراغبة في المشاركة في تنفيذ وتركيب 1500 مظلة لركاب الحافلات في مواقع جديدة وعلى مراحل، خلال عامين أو ثلاثة أعوام، حيث سيكون المطوّر مسؤولاً أيضاً عن تشغيل وصيانة هذه المظلات لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة أخرى، مقابل استغلال حقوق الإعلان في تلك المظلات».

ووجهت الهيئة الدعوة للشركات المحلية والدولية، المتخصصة في تطوير حرم الطرق، وتكامل المدينة الذكية، إلى تقديم عروض تتضمن نماذج مبتكرة، لتحقيق العائد، تشمل الإعلانات دون أن تقتصر عليها، وتلبي متطلبات تكامل المدن الذكية، لتقديم أفضل تجربة لراحة الركاب وخدمتهم. وأكّدت الهيئة ضرورة تمتع الجهة المنفّذة (الشريك المرتقب) بمرونة، لتقديم نماذج مبتكرة لتحقيق العائدات.