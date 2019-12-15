المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مسجد

اشتكى روّاد لمسجد أم القرى في منطقة القليعة بالشارقة، عدم وجود أماكن لصف سياراتهم أمام المسجد، وذلك بسبب استخدام نزلاء فندق رويال الأماكن المخصصة للمسجد.

سيارات

اشتكى زائر لمستشفى دبي صعوبة صف السيارات في المكان المخصص لها بطريقة صحيحة، مشيراً إلى وجود عشوائية في «المواقف» بسبب عدم تخطيط المكان وتنظيمه، ما يجعل السائقين يصفون سياراتهم بالطريقة التي تناسبهم، وبالتالي يعطلون حركة الدخول والخروج.

معاكسات

لاحظ قراء انتشاراً لظاهرة «المعاكسات» في بعض المناطق الترفيهية بالدولة، خصوصاً التي تشهد تجمعات لشباب تراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً، ما يثير دهشة الأهالي الذين لم يعتادوا على تلك الظاهرة من قبل.

إلحاح

أعرب قراء مواطنون عن انزعاجهم من إلحاح موظفي المبيعات في محال العطور عليهم، لتجربة العطور التي يبيعونها، مشيرين إلى أن أساليب البيع لدى بعض هؤلاء باتت أقرب إلى التسوّل، داعين المعنيين إلى التدخل لوقف هذه الظاهرة المنتشرة في معظم المراكز التجارية.

نفايات

طالب مرتادون لشاطئ المظلات في الفجيرة، بوضع قوانين صارمة تمنع رمي النفايات، وتشوّه المنظر الحضاري للإمارة، إذ يقوم بعضهم بإلقاء نفاياته من دون الالتفات للنتائج المترتبة على ذلك.

مواقف

اشتكت مستخدمة لخدمة مواقف في شارع السلام بأبوظبي، عدم قراءة بعض الماكينات للعملات المعدنية بشكل صحيح، خصوصاً من فئتي نصف وربع درهم، ما سبب إرباكاً كبيراً للمستخدمين وازدحاماً حول بعض الماكينات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com