"الأرصاد": طقس غائم وفرص لسقوط أمطار طوال الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الأحد، صحواً إلى غائم جزئياً، مع تكون السحب الركامية شرقاً وشمالاً، كما تتكاثر السحب تدريجياً على البحر والجزر وتمتد على بعض المناطق الساحلية، منوهاً إلى وجود فرصة لسقوط الأمطار.

وأوضح المركز أن طقس الاثنين سيظل غائماً جزئياً إلى غائم، مع استمرار تكاثر السحب على فترات، وكذلك استمرار فرصة لسقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية.

ونوه المركز إلى أن يوم الثلاثاء المقبل، سيستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع ظهور السحب على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية، خاصةً على شمال وشرق الدولة وبعض المناطق الساحلية، مؤكدا استمرار فرصه سقوط الأمطار.

وذكر أن طقس الأربعاء سيبقى غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وفيما يتعلق بطقس الخميس المقبل، توقع المركز أن يبقى غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصه لسقوط أمطار على مناطق متفرقة.