اللحم والأرز والدقيق تتصدّر تجارة دبي في المواد الغذائية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أظهرت إحصائية تجارية أصدرتها جمارك دبي أخيراً، أن قيمة تجارة دبي الخارجية في المواد الغذائية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت نحو 44 مليار درهم، توزعت على الواردات، بقيمة 26.9 مليار درهم، والصادرات، بقيمة 8.1 مليارات درهم، وإعادة التصدير، بقيمة تسعة مليارات درهم.

وحسب الإحصائية، تصدرت اللحوم والأرز والدقيق والسكر والحليب والشاي والتمور والشوكولاتة والمكسرات، قائمة المواد الغذائية التي شملتها تجارة دبي الخارجية.

وأكدت مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في جمارك دبي، نسيم المهيري، لـ«الإمارات اليوم» حرص المؤسسة على تيسير حركة التجارة بالمواد الغذائية لتوفير احتياجات الأسواق المحلية منها، باستخدام أحدث التقنيات الذكية في إنجاز المعاملات الجمركية لضمان سرعة وصول الأغذية الى الأسواق دون تأخير، وبجودة نوعية عالية تلبي متطلبات المستهلكين.

وأضافت أن الدائرة تتبع إجراءات دقيقة وذكية في عمليات معاينة وتفتيش المواد الغذائية لحماية صحة المجتمع وسلامته وأمنه الغذائي، وتحقيق أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات والتسهيلات لتجار المواد الغذائية، لتمكينهم من الحصول على قيمة مضافة حقيقية تعزز قدرتهم على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي توفرها دبي لحركة التجارة العالمية، استعداداً لتحقيق نقلة نوعية جديدة في دور الإمارة العالمي مع استضافتها معرض إكسبو 2020.