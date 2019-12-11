حاكم الشارقة يفتتح مهرجان الفنون الإسلامية في دورته الـ 22

المصدر: الشارقة - وام

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم في متحف الشارقة للفنون الدورة الـ 22 لمهرجان الفنون الإسلامية تحت شعار "مدى" والذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة.

وتجول سموه في المعارض الـ 31 المقامة في متحف الشارقة للفنون والتي ضمت مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التشكيلية والتركيبية والنحتية والجداريات والخط العربي وأعمال فنية معاصرة وغيرها من الأعمال التي تعكس روعة الفنون الإسلامية.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة - خلال جولته - من القائمين على المعرض والفنانين المشاركين فيه لشرح مفصل حول الأعمال المشاركة وما تعبر عنه وما تحمله من رسالة وما تشكله من فن.

ويقوم المهرجان على محاور تاريخية، وجمالية، وإنسانية، إذ يكشف عن المرموز التاريخي للفن الإسلامي العريق عن طريق استقطاب خيرة الفنانين العالميين، ويقدم تجهيزات أشبه ما تكون بحلقة وصل بين ما هو قديم مغلف بغطاء عصري وحداثي، وتذهب الدورة الحالية التي جاءت تحت شعار "مدى" إلى تقصي الجمال المخبأ في الطبيعة والكائنات والأشياء، ويمثل الشعار القدرة على منح الفنانين المخيلة والمساحة الواسعة على إنجاز الأعمال وفق مفهوم الفن الإسلامي، وينطلق الفنان من خلاله نحو عوالم بصرية تتوارى خلف المكان.

ويضم المهرجان في دورته الحالية 253 فعالية بين معارض وورش فنية ومحاضرات وجداريات، ويشارك فيه 108 فنانين من 31 دولة يقدمون 241 عملا فنيا.

وشهد افتتاح مهرجان الفنون الإسلامية إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخة نوار بنت أحمد بن محمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون، ورئيس دائرة الثقافة والإعلام عبد الله بن محمد العويس، وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، وممثلي المؤسسات الفنية ووسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية.