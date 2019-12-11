المصدر: دبي-الامارات اليوم.

دعاية

تلقى قارئ مكالمات هاتفية من أشخاص لا يعرفهم، يدّعون قدرتهم على تأمين حياته، وتوفير راتب شهر ثابت له في حال فقد وظيفته الحالية، نظير الحصول على مقابل مادي، مشيراً إلى أن الأمر تكرر معه على نحو لافت.

حادث

فوجئ قارئ بوجود خدوش كبيرة في سيارته، أثناء تسوقه في مركز سيتي سنتر الشارقة، ولدى مراجعته الأمن للكشف عن المتسبب في هذه الخدوش، قيل له إن كاميرات المراقبة لا تغطي المكان الذي وقع فيه الحادث.

خصومات

لاحظت متسوقة قيام منفذي بيع معروفين في أبوظبي برفع أسعار بعض السلع، قبيل إدراجها ضمن عروض الخصومات، بأكثر من 10 دراهم عن سعرها العادي، ثم يتم وضع لافتة تشير إلى أن الخصم يصل إلى 40%،؜ في حين أن الخصم الحقيقي لا يتجاوز نصف درهم.

حديقة

اشتكى سكان في الشارقة من إغلاق حديقة المجاز، خلال فترة الظهيرة، بدعوى أن العاملين بها يحصلون على راحتهم في ذلك الوقت من النهار، رغم أن الحديقة تشهد إقبالاً من الزوّار على مدار اليوم، خصوصاً خلال فترة الشتاء.

استطلاع

نوّه مستهلك بطرح وزارة الاقتصاد استطلاعاً للرأي على موقعها الإلكتروني، بشأن سبل تطوير عمل مركز الاتصال التابع للوزارة، الذي يتلقى شكاوى المستهلكين حول مختلف الممارسات الضارة في أسواق الدولة.

إشارة

طالب سائقون بوضع إشارة ضوئية على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، في منطقة الصفوح، في الاتجاه نحو شارع جميرا، وفي موقع يسمح بالالتفاف إلى الخلف، وأكدوا أن عملية الالتفاف صعبة، وليست آمنة، بسبب غياب الإشارة الضوئية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com