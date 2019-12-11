«أبوظبي التقني» يدرّب الطلبة على العمل في القطاع الخاص

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن إطلاق المخيم الوطني «البيت متوحد»، وتنظيم دورة جديدة من برنامج «نعم للعمل»، تزامناً مع عطلة الشتاء المدرسية، بهدف استقطاب مئات الطلبة المواطنين، ومن بينهم أصحاب همم لا تقل أعمارهم عن 15 عاماً، من خلال البرنامج، للعمل في تخصصات حيوية عدة تحتاج إليها سوق العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى صقل وبناء قدرات الشباب الإماراتيين وتعريفهم بالتراث الإمارات.

وتفصيلاً، يطلق المركز المخيم الوطني «البيت متوحد» 2019، تزامناً مع مهرجان الظفرة تحت شعار «ثقافة، فن، ابتكار»، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعرف إلى ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتقاليدها الأصيلة، وصقل وبناء قدرات الشباب الإماراتي من تراث الإمارات، بمشاركة الطلبة والطالبات المواطنين من المدارس الحكومية والخاصة بمختلف إمارات الدولة.

وأكد المركز أن المخيم يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف، تشمل صقل شخصية الطلبة وتنمية الصحة النفسية والبدنية، والمهارات الحياتية كالاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وتعزيز ثقافة الانتماء الوطني وإثراء المستوى الثقافي للطلبة، من خلال الأنشطة والفعاليات والرحلات والمحاضرات التوعوية عن التراث الإماراتي الأصيل.