المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

هاتف

شكا سائقون استخدام نظرائهم للهاتف المتحرك، واستغراقهم في الانشغال به أثناء توقفهم على الإشارة الضوئية، وقالوا إن هؤلاء يتسببون في تعطيل حركة المرور.

تخييم

اشتكى مرتادون لمناطق برية في عجمان من تصرفات وسلوكيات بعض الأشخاص، ممن يقومون بالتخييم، ومنها تركهم مخلفات كثيرة وراءهم تضر بالبيئة، مطالبين بتشديد الرقابة على مناطق تخييم العائلات، وتغريم المخالفين.

متسولون

شكا سكان في الشارقة وجود «متسولين» في النفق الموجود بشارع الوحدة، المؤدي إلى «كارفور»، بشكل شبه دائم، داعين إلى محاربة هذه الظاهرة، خصوصاً مع وجود العديد من الجمعيات التي ترعى الفقراء، وتمدهم باحتياجاتهم الغذائية.

تكليف

كلف مسؤولو أحد أندية دوري الخليج العربي موظفاً بالمرور على المكاتب الإدارية الموجودة بالنادي، وكتابة تقرير عن أي عامل يغادر مكتبه دون أن يطفئ الأنوار والمكيفات، تمهيداً لمعاقبته مادياً، بسبب الفاتورة الباهظة التي يدفعها النادي شهرياً إلى هيئة الكهرباء.

أغطية

عبر روّاد مقاهٍ، مجاورة لبرج «اتصالات» في عجمان، عن استيائهم من عدم إغلاق أغطية المجاري بالكامل في عدد من الطرق، الأمر الذي قد يعرض المارة للأذى.

حواجز

طالب سائقون بإزالة الحواجز الإنشائية، على جانبي الشارع الملاصق للمدرسة اليابانية في دبي بمنطقة الوصل، إذ تربك حركة السيارات ذهاباً وإياباً.

أسعار

أعرب مستهلكون عن استيائهم من التفاوت الكبير في أسعار الأسماك بسوق السمك في دبي، مطالبين بوضع لائحة واضحة على بوابة السوق، تنهي الجدل الدائم بين المستهلكين والباعة، وتوفر بيئة مناسبة للشراء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com