خطة لإدراج مناهج تدرس أخلاقيات التواصل الاجتماعي بكليات الطب والعلوم

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر الشريف، بوجود خطة لإدراج مساقات، ومواد دراسية في مناهج كليات الطب والعلوم الصحية حول أهمية التواصل الاجتماعي وأخلاقيات استخدامه في الرعاية الصحية، بهدف تدريب أطباء المستقبل على أفضل الممارسات، وإدراج تلك المواد في التعليم المستمر للأطباء، فضلاً عن الحاجة الى إجراء دراسات حول استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية لمعرفة الوضع القائم، خصوصاً أن البعض يروج لمعلومات صحية خاطئة.

وقال الشريف، في تصريحات صحافية على هامش «قمة الشرق الأوسط للتواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية»، التي تنظمها على مدار يومين «مايو كلينك» العالمية بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والمستشفى الأميركي في دبي، إن القمة استضافت أفضل الكفاءات في مجال التواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية، لإثراء خبرات الكادر الطبي.

وأوضح المدير الطبي لـ«مايو كلينك»، الدكتور فارس التميمي، أنه ينبغي تدريب الأطباء، والممرضين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، على كيفية الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن استخدام الأطباء لوسائل التواصل الاجتماعي سيلعب دوراً في تصحيح المعلومات المغلوطة عن الأدوية والتطعيمات والمكملات الغذائية وطرق التخسيس.

وقال التميمي إنه «مع انتشار منصات التواصل، وُجد أن 72% من مستخدمي الإنترنت يبحثون عن معلومات متعلقة بالصحة، سواء بالنسبة للأمراض الشائعة وسبل علاجها، أو البحث عن أطباء أو مؤسسات تقدم خدمات العلاج والرعاية الصحية».