تثقيف بيئي لـ 1.3 مليون طالب في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظمت هيئة البيئة في أبوظبي، 41 ورشة تعليمية لأكثر من 1445 معلماً، ضمن مبادرة المدارس المستدامة، فيما نجح برنامج الماراثون البيئي، في محو الأمية البيئية الأساسية للطلبة، وتثقيف أكثر مـن مليون و339 ألف طالـب يمثلون نحو 92% من مدارس إمارة أبوظبي على مدار 15 عاماً.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعزز الوعي البيئي وتطوير برامجها التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي للمجتمع، بالإضافة إلى برامج متعددة للتوعية البيئية الموجهة للمدارس والجامعـات حـازت العديـد مـن الجوائـز.

وأوضحت الهيئة في تقرير حماية البيئة البرية 2019، أن مبادرة المدارس المسـتدامة، تعمل علــى تعزيز المعرفة البيئة لدى المجتمعات المدرسية، وتُعد مبادرة شاملة تنفذها المدرسة بأكملها، وهي موجهة للطلاب والمعلمين وذوي الطلبة والإداريين، وربطهم جميعاً بالمجتمع، حيث تتطلب مكوّنات البرنامج إشراك المدارس في مراجعة أثرها البيئي، ووضع أهداف عملية ملموسة للتصدي لذلك الأثر، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس للنهوض بالأعباء الإرشادية والتوجيهية للتعليم البيئي من خلال الدورات التدريبية، بالإضافة إلى إنشاء النوادي البيئية في المدارس لبناء قدرات الطلبة.