المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مياه

اشتكى متعاملون مع شركات لتوزيع عبوات المياه الكبيرة على المنازل عدم اهتمام تلك الشركات بنظافة العبوات، وتسليمها متسخة للعملاء في المنازل، ولفتوا إلى أن العديد من العبوات التي تسلموها كانت في حالة متهالكة.

إزعاج

اشتكى سكان في بنايات مجاورة لمدارس خاصة من تشغيل المدارس مكبرات الصوت الخارجية، بشكل مزعج، في فترة الصباح، من دون مراعاة لاحتمال وجود أطفال نائمين في البيوت أو مرضى، مطالبين بأن يقتصر الصوت على المكبرات الداخلية فقط لكل مدرسة.

سجائر

رصد قراء يسكنون في أبراج سكنية بعجمان وجود أعقاب سجائر على شرفات شققهم، لافتين إلى خطورة ذلك، واحتمال تسببه في نشوب حرائق، مطالبين بمزيد من حملات التوعية للحد من هذه الظاهرة.

شاطئ

طالب سكان في أبوظبي بزيادة المقاعد والمظلات على شاطئ الحديريات في أبوظبي، خصوصاً خلال أيام العطلات، وذلك لتتناسب مع الأعداد الكبيرة للزوار.

حاسبات

أعرب أولياء أمور طلبة في مدرسة خاصة بأبوظبي عن استيائهم من قرار المدرسة بمنع طلبة الصفوف النهائية من استخدام الآلات الحاسبة (جرافيك كاليكوليتر) في الامتحانات، ما يؤثر في النتائج النهائية لأبنائهم، مقارنة ببقية المدارس التي تسمح باستخدام الآلات نفسها، وبالتالي تقلل فرصهم في المنافسة على دخول كليات معينة.

مكالمات

تلقى مقيمون مكالمات دولية تروّج للهجرة إلى أميركا وكندا، ودول أوروبية، ويطلب أصحابها تزويدهم بمعلومات عن بطاقات الائتمان الخاصة بهم، الأمر الذي جعلهم يتشككون في صدقية المتصلين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com