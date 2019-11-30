المصدر: الامارات اليوم

بنك

طلبت متعاملة مع بنك وطني تقسيط المبالغ التي استخدمتها من بطاقتها الائتمانية، وتلقت رسائل بالموافقة على طلبها، لكنها فوجئت بسحب المبالغ كاملة في موعد الاستحقاق من دون تقسيط، وبالرجوع إلى البنك، أبلغت بأن الطلب لم يظهر على النظام الإلكتروني.

حافلات

اقترح مواطن تزيين حافلات المدارس بأعلام الدولة، طوال شهر ديسمبر، احتفالاً باليوم الوطني للدولة، لترسيخ روح الانتماء للوطن، وغرس أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية بين الطلبة المواطنين والمقيمين.

امتحانات

لاحظ أولياء أمور طلبة في الصف الأول، أن وزارة التربية والتعليم أشارت في جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول إلى أنه لن تتم قراءة الأسئلة للطلبة في هذا الصف، داخل اللجان، مطالبين الوزارة بالأخذ في الحسبان أن هؤلاء الطلبة في سنواتهم الدراسية الأولى، ولذلك يحتاجون إلى مساعدة في القراءة.

متسولون

اشتكى مرتادو جمعية الاتحاد التعاونية في عجمان من وجود متسولين أمام الجمعية، يترقبون المتسوقين، ليستعطفوهم حتى يحسنوا إليهم بمبالغ مالية، فيما يطالب بعضهم بشراء مواد غذائية وسلع أخرى، وطالب المتسوقون الجهات المعنية بتشديد الرقابة لمحاربة هذه الظاهرة غير الحضارية.

كرسي

اشترت قارئة كرسي أطفال (أرجوحة) من متجر متخصص في بيع تجهيزات وملابس الأطفال، في شارع المطار بأبوظبي، قبل أكثر من شهر، وأخطرها البائع بتسليمها المنتج بعد ثلاثة أيام، إلّا أنها لم تتسلمه حتى الآن، وفوجئت بإبلاغها أن المنتج وصل إلى منزلها وتسلمته، وهو ما لم يحصل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com