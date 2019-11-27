شرطة دبي تطرح تقنية لتجنب مناطق الحوادث والزحام وترشد إلى طرق بديلة

المصدر: محمد فودة-دبي

وفرت شرطة دبي خاصية تقنية لتجنب الزحام أثناء القيادة في شوارع الإمارة بحسب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي العميد خالد ناصر الرزوقي الذي أشار إلى أن تلك الخاصية تتوافر على تطبيق شرطة دبي على الهواتف المزودة بنظامي اندرويد و"آي أو إس"

وقال الروزقي إن هذه الخاصية تتيح لسائقي المركبات على مختلف الطرق في الإمارة، معلومات عن أماكن الحوادث والإزدحامات لتجنبها عبر اتخاذ الطرق البديلة، لافتاً إلى بإمكان السائقين الاستفادة منها في وقت الذروة أثناء توجه الطلبة لمدارسهم وعودتهم، إذ يستطيع الآباء معرفة أي معلومات عن أماكن الحوادث والازدحامات لتجنبها، واتخاذ الطريق البديلة التي يمكنها استخدامها لرحلة أسرع وأسهل.

وأوضح أن الخدمة توفر إلى جانب خريطة الحوادث، إمكانية التعرف على مواقع مراكز الشرطة والصيدليات المناوبة بالإضافة إلى مواقع المستشفيات في دبي، كما ترسل تنبيهات للسائقين، في حال وجود حادث في مسارهم وإبلاغهم باتخاذ طرق بديلة، كما توفر الخاصية أيضاً خدمة تحديد المسافة بالكيلومتر في حال اقتراب السائق من منطقه الحادث لاتخاذ طرق بديلة.