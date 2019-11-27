الهند تمنح مواطني الإمارات تأشيرة دخول عند الوصول

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات، حملة جوازات السفر العادية، غير المقيمين أو العاملين في جمهورية الهند، الحصول على تأشيرة عند الوصول صالحة للدخول مرتين لمدة بقاء أقصاها 60 يوماً، لأغراض التجارة والسياحة والمؤتمرات والعلاج، وذلك عبر ستة مطارات دولية مخصصة، هي بنغالور وتشيناي ودلهي، فضلاً عن حيدر آباد وكولكاتا ومومباي.

ويشترط في المواطنين الإماراتيين الراغبين في السفر إلى جمهورية الهند، أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلكترونية مسبقة، أو أن يكونوا من حملة التأشيرة المثبتة على جواز السفر قبل دخول جمهورية الهند، بغض النظر عما إذا كان المسافر سبق أن زار الهند أم لا، على ألا تقل صلاحية جواز السفر الإماراتي عن ستة أشهر، مع وجود تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو العودة.

ويتوجب أن يحمل المسافر الإماراتي كذلك نموذج طلب تأشيرة عند الوصول، إضافة إلى بطاقة النزول المعبأة من خلال الرابط: (https:/‏‏/‏‏indianvisaonline.gov.in/‏‏visa/‏‏visa-on-arrival.htm). تجدر الإشارة إلى أن رسوم التأشيرة لدى الوصول تبلغ 2000 روبية هندية، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لكل مسافر، بما في ذلك الأطفال.