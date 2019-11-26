الإمارات تستهدف مضاعفة عدد السيّاح في العشرية المقبلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناقشت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات عدداً من المبادرات الهادفة إلى تعزيز قطاع السياحة ومضاعفة عدد السياح في العشرية المقبلة، في ظل ما يمثله هذا القطاع كأحد أبرز مقومات اقتصاد الدولة واستراتيجيتها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل.

وناقش فريق عمل حكومة الإمارات مجموعة من المبادرات لتطوير قطاع السياحة، والتي منها إطلاق أجندة شاملة للفعاليات الوطنية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للسياحة، وإنشاء منصة للبيانات السياحية، وإطلاق برنامج مسرعات للقطاع السياحي بهدف توحيد جهود الجهات المعنية في قطاع السياحة، ولتعزيز مكانة الدولة بمؤشر التنافسية السياحية العالمية، حيث حققت الدولة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والـ33 عالمياً ضمن مؤشر التنافسية السياحية، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.