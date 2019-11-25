134 وظيفة للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن 134 وظيفة شاغرة للمواطنين، أمس، بواقع 40 وظيفة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و94 وظيفة في جهات خاصة، وتستهدف الوظائف حَمَلة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير من الجنسين.

ودعت الوزارة، على صفحتها في «تويتر»، المواطنين الباحثين عن عمل لحضور يوم التوظيف بمركزي سعادة المتعاملين في أبوظبي ودبي، وبمقر الوزارة في عجمان، حسب توقيت إعلان الوظائف واشتراطات كل وظيفة، لتقديم الأوراق المطلوبة، وإجراء مقابلات عمل فورية.

وحددت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بالتعاون مع الوزارة، 40 شاغراً للمواطنين الذكور، وتتوزع هذه الشواغر على ستة لوظيفة «كهربائي تفتيش»، من حَمَلة الثانوية الفنية، وثلاثة لوظيفة «فني عدادات» من حَمَلة الثانوية الفنية، وثمانية لوظيفة «مفتش سلامة وصحة مهنية» من حَمَلة دبلوم في الصحة والسلامة، وأربعة لوظيفة «محلل كيميائي»، من حَمَلة بكالوريوس في علوم الكيمياء، وسبعة لوظيفة «فني ميكانيكي» من حَمَلة الثانوية الفنية، وثلاثة لـ«فني أجهزة» من حَمَلة الثانوية الفنية، وأربعة لـ«مشغل محطة تحلية» من حَمَلة الثانوية الفنية، وشاغرين لوظيفة «مساعد مشغل محطة تحلية» من حَمَلة الثانوية الفنية، وثلاثة لوظيفة «فني كهربائي» من حَمَلة الثانوية الفنية، مشيرةً إلى أن توقيت بدء التقديم لشغل الوظائف في التاسعة من صباح اليوم، بمبنى الوزارة في إمارة عجمان، ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب.

كما تعرض الوزارة 61 شاغراً بمركز سعادة المتعاملين في أبوظبي (توطين أبوظبي)، طرحتها جهات خاصة للمواطنين من الجنسين، داعية الباحثين عن عمل من حَمَلة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، إلى تقديم أوراقهم المطلوبة في المركز، من التاسعة صباحاً حتى الثانية من مساء اليوم.

وتشمل الشواغر المعروضة وظائف للذكور، هي: محاسب، ومعاين كميات، ومدير إدارة (خمسة شواغر)، ومدير عمليات (شاغران)، ومهندس ميكانيكي (شاغران)، ومهندس كيميائي (ثلاثة شواغر)، وفني مختبرات طبية، ومهندس مشاريع (أربعة شواغر)، ومهندس تعدين، ومدير مراقبة الجودة، ومدير مشروع (شاغران)، ومدير العقود، ومهندس معدات ميكانيكية (شاغران)، ومهندس إلكتروني، ومهندس كهرباء، ومهندس مدني، من حَمَلة البكالوريوس، إضافة إلى مدير تسويق، ومدير خدمات صحية من حَمَلة الماجستير، ومشرف إداري (شاغران) من حَمَلة الدبلوم.

كما تشمل الشواغر وظائف للإناث، هي: مشرف مشتريات، ومسؤول إداري، ومدير مالي، ومحلل مالي من حَمَلة البكالوريوس، ومهندس موارد من حَمَلة الماجستير، إضافة إلى شواغر لكلا الجنسين تشمل: محاسب تكلفة، مدير مبيعات، وموظف مطالبات تأمين من حَمَلة البكالوريوس، ومدرب رياضي (19) من حملة الدبلوم.

وتعرض الوزارة 33 شاغراً بمركز سعادة المتعاملين في دبي (توطين دبي)، طرحتها جهات خاصة، للمواطنين من الجنسين من حملة البكالوريوس والدبلوم والدبلوم العالي، وتشمل الشواغر وظائف لكلا الجنسين، هي: ضابط إداري، ومدير مالي، ومدير متجر البيع بالتجزئة (شاغران)، ومدير مبيعات (خمسة شواغر)، وفني دعم أنظمة، ومدير عام، مستشار استثمار أول، ومبيعات قطاع الخدمات المصرفية التجارية، ومدير الخدمات المصرفية المتميزة، ومدير علاقات الموظفين، ومحلل الائتمان والخدمات المصرفية التجارية، ومدير المنتجات النقدية من حملة البكالوريوس.

كما تشمل الشواغر المعروضة، وظائف للذكور، هي: أخصائي تسويقي (شاغران)، من حملة الدبلوم، ومهندس مشاريع من حملة الدبلوم العالي، ومدير خدمة العملاء من حملة البكالوريوس، ووظائف للإناث، هي: مدقق مالي، ومسؤول مصرفي، ومدير عمليات، ومدرس ابتدائي، ومدرس لغات من حملة البكالوريوس، إضافة إلى مدير عمليات من حملة الدبلوم العالي، ومدير عمليات مصرفية من حملة الدبلوم.

40

شاغراً للمواطنين الذكور،

حدّدتها «الاتحادية

للكهرباء».

33

شاغراً عرضتها جهات

خاصة بمركز سعادة

المتعاملين في دبي.