«محمد بن راشد للتسامح» تفتح باب الترشح للجائزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المعهد الدولي للتسامح، أمس، انطلاق المنافسات الخاصة بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح»، مؤكداً بدء استلام طلبات الترشح من جميع دول العالم.

وأكد في مؤتمر صحافي، عقده أمس، فتح الباب أمام الأفراد والجهات من أصحاب المبادرات والإنجازات، للتقدم إلى الجائزة عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، وفق المعايير والشروط التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الجائزة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة.

وقال العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، الدكتور حمد الشيباني، إن الجائزة تعد المبادرة العالمية الأولى من نوعها، التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم التسامح وتوسيع دائرة الانفتاح بين ثقافات وشعوب العالم، مشيراً إلى أن قيمة جوائزها تصل إلى خمسة ملايين درهم.

من جانبه، أشار أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، اللواء أحمد خلفان المنصوري، إلى أن الفئات المعتمدة للجائزة ستركز على المجالات المعرفية والإبداعية والثقافية والفنية، من خلال الاحتفاء بالإنجازات العالمية عبر خمسة مجالات رئيسة، هي: الفكر الإنساني، والأدب العالمي، والفنون الجمالية، ومشاريع الشباب، والإعلام الجديد.