64 % من المشاركين في «توطين 2019» طلبة بالثانوية العامة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفادت إحصائية حديثة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن إجمالي أعداد الطلبة الذين شاركوا في فعاليات منتدى الطلبة «توطين 360»، التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من فبراير حتى أكتوبر الماضيين، بلغ 11 ألفاً و27 طالباً وطالبة، بينهم 7080 طالباً بالثانوية العامة (بما يمثل 64% من نسبة المشاركين)، ممثلين عن 144 مدرسة، مقابل 3974 من طلبة الجامعات (36%) ممثلين عن 38 جامعة.

وشملت الإحصائية، ضمن تقرير «منتديات 2019»، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، نتائج أربع فعاليات لمنتدى الطلبة «توطين 360»، نظمتها الوزارة على مدى ثمانية أشهر خلال العام الجاري، بدأت بـ«منتدى الفجيرة»، الذي عقد في فبراير الماضي، ثم منتدى الشارقة الذي عقد في مارس الماضي، وبعدها منتدى دبي الذي أقيم في أبريل الماضي، وأخيراً منتدى أبوظبي الذي عقد من أواخر سبتمبر حتى بداية أكتوبر الماضيين.

ووفقاً للإحصائية، بلغ عدد شركات القطاع الخاص، التي شاركت في فعاليات المنتدى الأربع، 114 جهة عمل، فيما بلغ عدد المدربين في محطة تطوير المهارات، 89 مدرباً متخصصاً، بينما وصل عدد ورش التدريب في محطة تطوير المهارات، 240 ورشة قدمت للطلبة المشاركين في الفعاليات، لافتة إلى أن محطة تطوير المهارات تتضمن ورش عمل تدريبية تفاعلية، لصقل مهارات الطلبة، وتطوير كفاءاتهم، وإعدادهم لوظائف المستقبل، بمشاركة مجموعة من الشركات العالمية.

وأفادت الإحصائية بأن إجمالي عدد المدربين في محطة «التوظيف الذاتي»، التي تشمل ورشاً تدريبية لنشر ثقافة التوظيف الذاتي، وتحفيز الكوادر الوطنية لاتخاذ التوظيف الذاتي مساراً مهنياً حيوياً، بلغ 32 مدرباً، بينما بلغ إجمالي عدد المتحدثين الرئيسين خلال جلسات المنتدى، بنسخه الأربع، 67 متحدثاً ممثلين عن جهات ومؤسسات كبرى.

وفي ما يتعلق بمشاركات وفعاليات برنامج «وجهني»، التي قدمت خلال نسخ المنتدى الأربع، أوضح التقرير أن إجمالي عدد جهات العمل التي شاركت في البرنامج، بلغ 64 جهة، أتاحت 1672 فرصة تدريبية لشباب المواطنين، بينما بلغ إجمالي جلسات التوعية والتحفيز 82 جلسة.

وبحسب الوزارة، فإن تنظيم منتدى الطلبة يأتي في إطار «البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني»، الذي تتبناه الوزارة، بهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص.

4000 زائر

يُعقد المؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق مرة كل أربع سنوات، ويعد منصة عالمية لاستشراف المستقبل في قطاع الطرق، ويستقطب أكثر من 4000 زائر من أكثر من 80 دولة، وأكثر من 120 شركة عالمية وناشئة، كما يستقطب المؤتمر أكثر من 250 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق، يبحثون، في أكثر من 100 جلسة وحلقة نقاشية، التوجهات الاستراتيجية، والسياسات والبحوث في مجال الطرق والتنقل الذكي وغيرها.

شهادة مشاركة

تضاف مشاركة الطلبة في منتدى «توطين 360»، إلى السير الذاتية الخاصة بهم، كجزء من الخبرات المطلوبة من قبل جهات التوظيف، إذ يخوض الطالب ست مراحل في المنتدى، تشمل الإرشاد المهني والتدريب والتوعية والتحفيز، وبرنامج ريادة الأعمال، ثم يلتقي كوادر مواطنة ناجحة في القطاع الخاص، وكذلك يشارك في برنامج «وجهني»، ليحصل في نهاية المنتدى على شهادة مشاركة تعطيه الأولوية في التوظيف.