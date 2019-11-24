إغلاق 5 منشآت ومخالفة 148 غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية في المدام

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نفذت بلدية المدام، ممثلة بقسم الصحة العامة، منذ بداية العام الجاري، 3012 زيارة تفتيشية شملت كل مواقع عرض وتجهيز وتقديم المواد الغذائية، أسفرت عن تحرير 148 مخالفة بحق منشآت غذائية لم تلتزم الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة، كما تم إنذار 105 منشآت، مع توعيتها باتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية، يتحقق معها المستوى الصحي المناسب للاستمرار في أنشطتها الغذائية المُرخّصة، كما تم إتلاف 750 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من معلبات ومواد جافة، فيما تم إغلاق خمس منشآت مؤقتاً، لحين استيفائها الاشتراطات الصحية اللازمة لإعادة افتتاحها أمام الجمهور. وأكد رئيس قسم الصحة العامة والأسواق في بلدية المدام، سعيد علي نايع الكتبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن صحة الجمهور تعد على رأس أولويات البلدية، وأن قسم الصحة كثف، منذ بداية العام الجاري، الرقابة على محال تداول المنتجات الغذائية، إذ شملت الجولات التفتيشية، التي أجرتها البلدية، زيارات ميدانية للمنشآت الغذائية تنوعت بين دورية ومفاجئة، وحملات مستمرة لتخدم رؤية الإمارة وتعزيز مكانتها مدينة صحية، وأضاف الكتبي: «نظم قسم الصحة 3012 زيارة على المطابخ والمطاعم والكافتيريات، والبقالات والمخابز والأسواق، والصيدليات والصالونات وغيرها من المنشآت الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه الجولات أسفرت عن مخالفة 148 منشأة، وإنذار 105 منشآت، وإغلاق خمس منشآت لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية، لافتاً إلى متابعة الإنذارات المحررة بحق المنشآت للتأكد من التزامها الاشتراطات الصحية، ومخالفة المنشآت التي لم تعدل أوضاعها خلال فترة الإنذار، مع توعيتها باتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية يتحقق معها المستوى الصحي المناسب للاستمرار في أنشطتها الغذائية المرخصة.

وأوضح أنه «تم إصدار تراخيص جديدة لعدد من المنشآت، إذ تم إصدار 50 رخصة جديدة لمنشآت صحية وغذائية، و44 رخصة لمنشآت بيئية، و17 رخصة لتوزيع المواد الغذائية»، لافتاً إلى أن مسلخ البلدية استقبل، منذ بداية العام، 15 ألفاً و710 ذبائح تنوعت بين أبقار وعجول وماعز وضأن وجِمال.

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زيارة تفتيشية شملت مواقع عرض وتجهيز وتقديم المواد الغذائية.