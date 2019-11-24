«إسعاف دبي» توطن 4% من وظائف المسعفين والمستجيبين سنوياً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، بأن المؤسسة تبنت نهجاً ثابتاً لتوطين 4% من وظائف المسعفين والمستجيبين سنوياً، إضافة إلى وضعها خطة متكاملة لاستيعاب الكوادر المواطنة، مؤكداً أن «المؤسسة نجحت في توطين 94% من المناصب الإشرافية بالمؤسسة».

وأوضح بن دراي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «المؤسسة وضعت خططاً متكاملة وفاعلة لتوطين مختلف الوظائف، حيث بلغت نسبة التوطين في المناصب الإشرافية بالمؤسسة 94%، وفي وظائف فنيي الطب الطارئ 93%، وقد وضعت خطة متكاملة لاستيعاب الكوادر المواطنة في أعمالها، تطبيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تطوير وتنمية قدراتهم، وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، والإسهام في إدماجهم بمجالات العمل المتوافقة مع خبراتهم المكتسبة».

وذكر أن المؤسسة تبنت منهجاً ثابتاً، لتوطين ما نسبته 4% من وظائف المسعفين والمستجيبين (السائقين) كل عام، ومن المتوقع أن تزيد النسبة العامة الحالية من 16 إلى 22% عام 2025.

ولفت إلى أن المؤسسة أطلقت، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، أخيراً، برنامج الدبلوم في مجال الطب الطارئ، الذي اختصر المدد الزمنية للدراسة إلى سنتين فقط، مع ضمان المحافظة على جودة مخرجات التعليم فيها.

وأضاف بن دراي أن «الإقبال بدأ بشكل لافت من قبل الطلبة المواطنين على دراسة دبلوم الطب الطارئ، بعد الإعلان عن البرامج، ما أشعرنا بالارتياح والتفاؤل بأن مهنة الطب الطارئ سيكون لها نصيب وافر في سوق العمل».

7 شكاوى تتعلق بتأخر سيارة الإسعاف

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، إن «المؤسسة استقبلت سبع شكاوى العام الجاري، تتعلق بتأخر وصول سيارة الإسعاف، أخضعتها كلها للتحقيق الدقيق، حيث تمت دعوة الشاكي لمقابلة المسؤول لمناقشة الموضوع وفقاً لمبادرة (طمّنا عليك)، التي أطلقها قسم الاتصال والعلاقات العامة وشعبة إسعاد المتعاملين، لزيارة المصابين والمرضى في المستشفيات للاطمئنان عليهم».

وأكد أن «المؤسسة تستقبل شكاوى الجمهور بصدر رحب، واهتمام خاص، وترد عليها بمجرد تسلمها، وتعد بحل المشكلات».