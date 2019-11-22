اعتماد أسماء الفائزين بجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس أمناء «جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، برئاسة المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس أمناء الجائزة، مطر الطاير، أسماء الفائزين الثمانية في دورتها الثالثة من بين 17 مرشحاً رفعتهم لجنة التحكيم الدولية للمجلس، فيما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم يوم 10 ديسمبر المقبل خلال فعاليات الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2019.

وتهدف الجائزة - التي تصل قيمتها الإجمالية إلى مليونين و600 ألف درهم (710 آلاف دولار) ــ إلى جعل دبي مركزاً دولياً لأصحاب الابتكارات والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع والتشجيع على الابتكار في هذا المجال، وإضافة أفق جديد نحو الانطلاق المبتكر لقطاع الأعمال في منطقة الخليج.

وقالت الأمين العام للجائزة، ليلى فريدون: «رفعت اللجنة الفنية الاستشارية للجائزة إلى لجنة التحكيم الدولية المشكّلة من متخصصين وخبراء بارزين في مجالات إدارة المشاريع، قائمة ضمت 62 مشاركة من أصل 202 مشاركة تأهلت لمراحل التقييم، ورشحت لجنة التحكيم الدولية 17 مشاركة ورفعتها لمجلس أمناء الجائزة لتحديد واعتماد أسماء الفائزين، حيث اعتمد المجلس الأسماء بواقع فائز عن كل فئة، والثلاثة الأوائل في فئة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع».

وأضافت فريدون: «تضم الجائزة أربع فئات، هي الفئة الفردية، وتشمل جائزة (أفضل مدير مشروع مبتكر)، وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار، وتدور محاورها حول إدارة تحقيق الفوائد وإدارة الكلفة والوقت ونطاق العمل وإدارة المشتريات وإدارة الجودة وإدارة المخاطر والمعوقات وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، وجائزة (أفضل مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر) بقيمة 50 ألف دولار، وتضم موضوعات عن إدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل وإدارة تكامل المشروع وإدارة المخاطر والمعوقات وإدارة استراتيجية محافظ المشاريع وإدارة أداء مكتب إدارة المشاريع وإدارة التواصل وإدارة الموارد، فضلاً عن محور تطوير معايير ومنهجيات وإجراءات إدارة المشاريع». وأشارت إلى أن الفئة الثانية تتعلق بالفرق، وتتضمن جائزة «الفريق المبتكر» بقيمة 80 ألف دولار، وتغطي أربعة مجالات، هي إدارة التواصل وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين وإدارة المخاطر والمعوقات وإدارة تكامل المشروع.

وأضافت: «تشمل الفئة الثالثة المؤسسات تحت عنوان (جائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع)، من خلال تعديل الفئات المؤسسية السابقة لتضم ثلاثة مراكز، الأول بقيمة 200 ألف دولار، والثاني بقيمة 150 ألف دولار، والمركز الثالث بقيمة 100 ألف دولار».

وأشارت إلى أن الجائزة تضم أيضاً الفئة «الأكاديمية»، وتتضمن «جائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع» بقيمة 40 ألف دولار، وتهدف إلى التشجيع على البحث العلمي في مجال إدارة المشاريع، وتكريم الباحثين الذين يعملون على تطوير نظريات ومبادئ إدارة المشاريع، و«جائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع (الفئة الأكاديمية)» بقيمة 40 ألف دولار أيضاً، وتهدف إلى التشجيع على تبني مبادئ إدارة المشاريع في المشاريع والعمل الأكاديمي».

1.6

مليون درهم القيمة

الإجمالية للجائزة.

- الجائزة تهدف إلى

جعل دبي مركزاً دولياً

لأصحاب الابتكارات

والمتخصصين في

إدارة المشاريع.