بلدية دبي: 60 تنكراً لسحب ميـــاه الأمطار

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أكدت بلدية دبي أنها استخدمت 60 تنكراً ومضخة، لسحب تجمعات الأمطار التي شهدتها الإمارة أمس، مشيرة إلى أنها كانت على أتم الاستعداد والجاهزية لذلك.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية، ورئيس فريق غيث دبي، المهندس طالب جلفار، إلى أن المعدات وضعت على سيارات، لتسهيل عملية سحب الأمطار، مشيراً إلى أن فرق العمل وجدت منذ الصباح المبكر، للتعامل مع آثار الحالة الجوية.

ولفت إلى أن فرقاً واجهت مشكلات بسيطة، منها انسداد بعض البلاعات بسبب أوراق الأشجار، وتم حل جميع هذه المشكلات.

ولفت إلى أنه توجد بالمدينة 60 محطة ضخ لمياه الأمطار، ضمن شبكة من الأنابيب يصل طولها الإجمالي إلى 1.75 مليون متر طولي، تتخللها 28 ألف غرفة تفتيش، ومتصل بها 72 ألف مصرف مياه أمطار.