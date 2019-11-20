محمد بن زايد يتقبل تعازي الحكام وملك البحرين وأمير مكة وجموع المعزين في وفاة سلطان بن زايد

المصدر: أبوظبي-وام

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان .. من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ بجانب قادة القوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية إضافة إلى جموع المعزين من كبار المسؤولين والمواطنين.



وقد تقبل سموه التعازي - في قصر المشرف بأبوظبي - من إخوانه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة .



كما قدم التعازي سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة .



كما تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التعازي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة - على رأس وفد المملكة العربية السعودية الذي ضم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي وعددا من المسؤولين - والذين نقلوا تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة ومواساتهما في وفاة الفقيد .. سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



كما قدم التعازي إلى سموه ..الشيخ محمد بن خالد الحمد الصباح ممثل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا ومعالي أسد الله خالد وزير دفاع جمهورية أفغانستان الإسلامية.



وتقبل التعازي إلى جانب سموه .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ.



وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة فقيد الوطن الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان .. سائلين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.