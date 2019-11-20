"الأرصاد": استقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من صباح الغد

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة منذ مساء أول من أمس، ستستمر حتى صباح غداً، إذ سيظل هطول الأمطار مختلف الشدة على فترات متفاوتة، في معظم الأنحاء.

وأبلغ المركز "الإمارات اليوم" بأن المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، والمصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً، وتيار هوائي يعمل على تدفق سحب من الغرب على شكل موجات متتالية، سيبدأ في مغادرة الدولة اعتباراً من صباح الغد، بحيث تقل فرص تكوّن السحب الركامية التي كان يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع الرعد والبرق أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة.

وتوقع المركز أن يكون طقس الخميس غائماً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، وظهور بعض السحب الركامية نهاراً، خاصة على المناطق الداخلية والشرقية مع استمرار فرص سقوط الأمطار، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب، لتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر

الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج قد يضطرب في بحر عمان.