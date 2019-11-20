المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

تسوّل

لاحظ متسوقون أن هناك تزايداً في عدد المتسولين بمحيط الأسواق والمراكز التجارية في الدولة، يستخدمون حيلاً شتى، من بينها عدم القدرة على العلاج والإنفاق على الأسرة، داعين إلى مواجهة هذه الظاهرة من الجهات المعنية.

سكن

جدّد سكان بمنطقة الرغيلات في إمارة الفجيرة، مطالبتهم بإزالة السكن العشوائي للعمال في المنطقة السكنية، معتبرين أن الأمر غير صحي، خصوصاً أن بعض الساكنين يتعمدون نشر الغسيل بمحاذاة الشارع، الذي يشهد تراكماً للأدوات المنزلية وأواني الطبخ وغيرها.

طلبة

طالب ولي أمر بمراقبة مشرفات الحافلات المدرسية، وتأهيلهن للإشراف على الطلبة أثناء رحلتي الذهاب والعودة من المدرسة، إذ يتعرض أبناؤه للتنمّر يومياً من طالبة تكبرهم سناً، ولا تحرك المشرفة ساكناً إزاء ذلك.

جهاز

قال متسوق في متجر «كارفور»، إنه طلب شراء جهاز، وحصل على وعد بإيصاله خلال يومين، إلا أن الجهاز لم يصل في الموعد، فتواصل مرات عدة مع إدارة المتجر، قبل أن يصله الجهاز بعد خمسة أيام.

دوران

أفاد سكان في شارع مراسي درايف بمنطقة «بيزنس باي»، بأنهم يضطرون إلى قطع مسافة طويلة للدوران للخلف، لعدم وجود فتحة بطول الشارع، حتى فتحة الدوران الموجودة أعلى جسر بالمنطقة مغلقة بالحجارة.

كتب

قال طلاب بمدرسة خاصة في الشارقة إن تسليم بعض الكتب المدرسية تأخر حتى الأسبوع الجاري، وكلما سألوا عن السبب كان الجواب أن الكتب تأتي من بريطانيا، متسائلين: كيف لهم أن يدخلوا الامتحانات والكتب تسلموها قبل أيام!

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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