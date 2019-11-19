مذكرة تفاهم لتوفير 8 أدوية لمرضى السرطان والتصلب اللويحي

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة «روش للأدوية»، وشركة «منزل لخدمات العناية الطبية»، تنفيذاً لبرنامج «حياة»، بهدف توفير ثمانية أدوية مبتكرة لعدد من مرضى السرطان ومرضى التصلب اللويحي المتعدد من ذوي القدرة المالية المحدودة، خصوصاً المرضى الذين لا تغطي علاجهم الوثيقة التأمينية، والذين ليس لديهم تأمين صحي، وذلك في إطار مبادرة دعم المرضى التي تنفذها الوزارة منذ العام الماضي، تعزيزاً لمفهوم التعاطف والتراحم والقيم الإنسانية في المجتمع.

وأكدت مدير إدارة الدواء، الدكتورة رقية البستكي، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتأمين حصولهم على الأدوية بجودة عالية، للتخفيف من معاناتهم، ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 100 مريض في الدولة خلال سنة.

وأكد المدير العام لشركة روش، الدكتور محمد الشعراوي، أن المستفيدين من الاتفاقية هم المرضى الذين تمت إحالتهم من قبل الطبيب المعالج المرخص في دولة الإمارات، الذين يفتقرون لتأمين صحي مناسب، والقدرة المادية التي تمكنهم من تحمل أعباء كلفة الأدوية الموصوفة.

دبي - الإمارات اليوم