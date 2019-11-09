الإسعاف الوطني يرفع درجات الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية في المناطق الشمالية‎

المصدر: ابوظبي - الامارات اليوم

أكّد الإسعاف الوطني اتخاذه جميع التدابير ورفع درجات الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الزيادة في أعداد البلاغات الطارئة التي قد تطرأ خلال الحالة الجوية التي تشهدها المناطق الشمالية في الدولة وما يصاحبها من أمطار وسيول ورياح شديدة وأتربة وتقلبات في الطقس.

وحث الإسعاف الوطني الجمهور ومرتادي الطريق على القيادة بأمان وأخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطريق، وتخفيض سرعة القيادة وترك مسافة كافية بين السيارات، والابتعاد عن الشواطئ ومجاري الأودية والسيول، واتباع الإرشادات والتحذيرات المقدمة من المركز الوطني للأرصاد، والاتصال على الرقم 998 في حالات طوارئ الإسعاف بالمناطق الشمالية.