كهرباء الشارقة وبرنامج "زايد للإسكان" تبحثان متطلبات توصيل الخدمات لمشروع السيوح 16 الجديد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم



استقبل سعادة الدكتور المهندس راشد الليم في مكتبه بالهيئة وفداً من برنامج الشيخ زايد للإسكان برئاسة سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي مدير عام البرنامج وذلك بهدف تبادل الخبرات ومناقشة آليات توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغازلعدد 818 مسكن جديد واعتماد المخططات للمشروع الذي ينفذه البرنامج في منطقة السيوح 16 والاطلاع على المنجزات التي حققها البرنامج في إمارة الشارقة والمتابعة لما سينفذه البرنامج من مشاريع سكنية بالإمارة والاطلاع على احتياجاتها من الطاقة والمياه.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم خلال اللقاء مناقشة توفير البنية التحتية اللازمة من كهرباء ومياه لمشاريع المجمعات السكنية الحالية والمستقبلية التي يشرف عليها البرنامج، معرباً عن تطلعاته إلى أن يعزز التعاون المشترك بين الطرفين بشكل دائم تحقيق المصلحة العامة لهما.

وأكد أن الهيئة تحرص على التنسيق اللازم للانتهاء من جميع المتطلبات من الطاقة والمياه لمشاريع برنامج الشيخ زايد للإسكان في إمارة الشارقة بنفس المدة المحددة للتنفيذ وأن الهيئة تحرص على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتوصيل تمديدات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لجميع المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المستقبلية للبرنامج، مؤكداً حرص الهيئة على تذليل كافة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام المستفيدين والتنسيق مع البرنامج في التسهيل عليهم بما يخدم الإمارة ، موضحاً ما قامت به الهيئة من جهود خلال المرحلة الماضية وخطط التطوير المستقبلية.

وأشاد بما حققه برنامج الشيخ زايد للإسكان من منجزات بإمارة الشارقة والدولة ، مشيرا إلى أهمية البرنامج ودوره الخدمي في توفير السكن المناسب للمواطنين وذلك ترجمة لرؤية القيادة في توفير العيش الكريم والسكن الملائم للمواطنين في كافة أنحاء الإمارات.

ومن جانبها استعرضت سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي مدير عام البرنامج خلال اللقاء خطط البرنامج المستقبلية في إمارة الشارقة.

وأعربت عن عميق شكرها لسعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة على متابعته الدائمة وحرصه على تلبية الاحتياجات من الطاقة والمياه لمشاريع البرنامج في إمارة الشارقة، وأكد الجانبان في نهاية اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون وروح العمل الجماعي وتيسير الإجراءات .