المصدر: دبي-الامارات اليوم.

القليعة

طالب ساكن بمنطقة القليعة بالشارقة، بوضع مطب عند المدخل الجديد للمنطقة، مشيراً إلى أن السيارات التي تأتي من جهة كورنيش الشارقة تكون مسرعة بشكل كبير، علماً أنه لا يوجد تخطيط للشارع، ما قد يتسبب في وقوع حوادث.

صحن

فاجأ مطعم على كورنيش عجمان، زبائنه بإلزامهم بصحن فواكه، يتم تقديمه على الطاولة، وإضافة قيمته إلى الفاتورة، رغماً عنهم، إذ يتعذر موظفو المطعم بعبارة: «تعليمات الإدارة»!

مواقف

يعاني المصلون كل يوم جمعة، عدم توافر مواقف لصف سياراتهم حول المسجد المقابل لشرطة البحيرة في الشارقة، مطالبين بتوفير المساحة المجاورة للمسجد لاستخدامها خلال فترة أداء صلاة الجمعة.

«أمازون»

اشتكى متعامل مع موقع أمازون الإلكتروني لبيع المنتجات المختلفة، غياب الرقابة على مواصفات المنتجات التي يعرضها للبيع في الموقع، مشيراً إلى عدم وجود تفاصيل كاملة عن كل منتج يتم عرضه في الموقع، من ناحية تاريخ المنتج أو مواصفاته.

حشرات

شكا سكان في شارع الخالدية بالقرب من كورنيش الشارقة، انتشار الحشرات الطائرة، إذ تظهر بكثافة عالية عند سقي المسطحات الخضراء ليلاً.

نجم

اشتكى قارئ تلقيه ما يزيد على سبع مكالمات من شركة نجم للبطاقات الائتمانية، خلال ما يقارب الـ15 يوماً، لتقديم عرض تقسيط أي مدفوعات يقوم بها، مشيراً إلى أنه رغم رفضه العرض، إلا أن الشركة أعادت الاتصال به أكثر من مرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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