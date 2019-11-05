«لينكد إن» تطلق من دبي خاصية «منصة الأعمال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى خلق بيئة الأعمال المواتية لاستقطاب أصحاب العقول ودعم المشروعات الواعدة ذات الأفكار المبتكرة، أدت إلى خلق مجتمع أعمال متطور في دبي، قادر على مواكبة تطلعات وطموحات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، وداعم لتنافسية الإمارة على الصعيد العالمي.

ولي عهد دبي: «دبي رسّخت مكانتها كحاضنة لرواد الأعمال، ومركزاً للشركات العالمية العملاقة في المنطقة».

وأشار سموه إلى أن دبي رسّخت مكانتها كحاضنة لرواد الأعمال، ومركزاً للشركات العالمية العملاقة في المنطقة، مشدداً سموه على أن سياسات دبي الاقتصادية ترمي إلى تسهيل ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات التنظيمية لفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو واقتناص الفرص الاستثمارية التي يخلقها اقتصاد الإمارة.

جاءت تصريحات سمو ولي عهد دبي، بمناسبة إطلاق «لينكد إن»، أكبر شبكة للمهنيين في العالم، خاصية «منصة الأعمال» أو (Open for Business)، التي تتيح لأصحاب المهن المستقلين، وكذلك لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إضافة الخدمات التي يقدمونها على حساباتهم على الشبكة، ما يعزز إمكانية اكتشافهم وتوظيفهم، وذلك في أول مرة يأتي فيها إطلاق الشركة العالمية أحد منتجاتها ضمن فعالية تقيمها خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وقال سموه: «دبي وجهة أولى لرواد الأعمال والمبتكرين والباحثين عن بيئة أعمال محفزة على النمو، ويجسد اختيار (لينكد إن)، التي يبلغ عدد أعضائها نحو 660 مليون مستخدم، دبي من أجل إطلاق (منصة الأعمال)، مكانة الإمارة الرائدة كمركز عالمي رئيس للابتكار والأعمال، ويعكس توجهاتنا الرامية إلى إرساء أسس اقتصاد المعرفة، والتنمية الاقتصادية المستدامة التي ترتكز على الابتكار واستشراف المستقبل».

حضر إطلاق «منصة الأعمال»، التي ستتوافر لمستخدميها حول العالم بـ28 لغة، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، والشريك المؤسس لشبكة لينكدإن، آلان بلو، الذي وصل إلى دبي خصيصاً للمشاركة في هذا الحدث، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً للشبكة التي تضم في عضويتها نحو 660 مليون مهني ومتخصص من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتعزز فيه جاذبية دبي كمركز رئيس للأعمال في المنطقة، مع تواصل الجهود الرامية لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكون دبي أرض المواهب، تأكيداً على موقعها كمدينة عالمية تسعى أن يكون لها دور مؤثر في صنع المستقبل، باستقطاب أفضل العقول وأحسن الكفاءات الخلاقة، وأن تكون النافذة التي تطل من خلالها أكثر الطاقات البشرية إبداعاً على فرص المستقبل وتمكنها من الوصول إليها والاستفادة منها.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، أن المكانة المهمة التي تتمتع بها إمارة دبي، كمركز رئيس لريادة الأعمال والابتكار والحلول الذكية، هي نتاج الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتوجيهات والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف خلق منظومة متطورة تدعم البنية التحتية اللازمة لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وبما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن اختيار «لينكدإن» دبي لإطلاق «منصة الأعمال»، هو دليل على الثقة العالمية التي تحظى بها الإمارة كوجهة اقتصادية واستثمارية جاذبة.

من جانبه، قال الشريك المؤسس لشبكة لينكد إن العالمية، آلان بلو: «نحن سعداء بإطلاق هذه المنصة عالمياً من إمارة دبي، التي وضعت ريادة الأعمال والابتكار والحلول الذكية ضمن أولويات استراتيجيتها الاقتصادية، وكلي ثقة بأن الخاصية الجديدة ستمنح مستخدميها حول العالم أفضلية تساعدهم على تنمية أعمالهم».