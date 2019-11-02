المصدر: الامارات اليوم- دبي

قوارض

انتشرت القوارض والفئران بكثرة في المناطق المقابلة لبرج «اتصالات» في عجمان، ما دفع سكان تلك المنطقة إلى المطالبة بمكافحتها، خصوصاً أنها تُثير ذعر أطفالهم. ولاحظ قراء أن هذه الظاهرة باتت تنتشر حول الكثير من المباني السكنية، خصوصاً في محيط حاويات النفايات.

«إمسات»

اشتكى أولياء أمور طلبة في الصف الـ12 من عدم وجود مراكز كافية لامتحان «إمسات» في الشارقة ودبي، يتناسب وعدد المدارس، وطالبوا بحل المشكلة مبكراً.

نظارة

اشتكى متعامل مع إحدى الشركات العاملة في قطاع البصريات، ولها فروع في المولات الكبرى، من ارتكاب الموظف خطأ في قياسات نظارته، ما كبّده مبالغ إضافية لشراء نظارة جديدة.

هواتف

قال ولي أمر طالب إن بعض أرقام هواتف المدارس الحكومية في عجمان خارج الخدمة، ولا يمكن لأولياء الأمور التواصل مع المدرسة من خلالها، وطالب بعرض أرقام المدارس الحكومية على موقع وزارة التربية والتعليم، لتسهيل تواصل الأسر مع الإدارات حال حدوث أي طارئ لأبنائهم.

بث

اشتكى متابعون لإذاعة دبي للقرآن من ضعف إرسالها في نقاط كثيرة داخل دبي، خصوصاً منطقة جبل علي، مطالبين إدارة الإذاعة العمل على تأمين تغطية أوسع لأنحاء دبي كافة.

ممشى

أثنى مرتادون لممشى منطقة المجاز بكورنيش بحيرة الشارقة على وضع جهاز كبير لبيع مياه الشرب والمرطبات والبسكويت بالعملات على الممشى، ما أسهم في توفير خدمات إضافية للمارة، خصوصاً الذين يمارسون رياضة المشي في المنطقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com